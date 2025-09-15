В Житомирской области мужчина погиб под колесами поезда
Происшествие случилось 14 сентября около 6:00 в городе Коростень Житомирской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Пассажирский поезд сбил мужчину, находившегося на путях. От полученных травм он погиб на месте.
Полицейские установили личность погибшего – это 37-летний житель Иршанской громады.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, вечером 13 сентября в Ровенской области под колесами поезда погибла 14-летняя девочка. Она вышла на рельсы и легла.
