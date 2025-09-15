15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
На Житомирщині чоловік загинув під колесами потяга

Фото: поліція
Подія сталася 14 вересня близько 6:00 у місті Коростень Житомирської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Пасажирський потяг збив чоловіка, який перебував на коліях. Від отриманих травм він загинув на місці.

Поліцейські встановили особу загиблого — це 37-річний житель Іршанської громади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, ввечері 13 вересня на Рівненщині під колесами потяга загинула 14-річна дівчина. Вона вийшла на колії й лягла.

15 вересня 2025
