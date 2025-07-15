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15 липня 2025, 19:47

Написала "знайома": на Житомирщині аферисти виманили гроші в жінки через соцмережі

15 липня 2025, 19:47
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці розслідують новий випадок шахрайства. Жертвою стала 21-річна дівчина

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

14 липня до поліції звернулась 21 річна жителька Бердичівського району. Вона розповіла, що в месенджері Telegram вона нібито від своєї знайомої отримала повідомлення з проханням позичити 3,5 тисячі гривень.

Лише після особистої зустрічі з подругою, дівчина дізналась, що та насправді не писала їй нічого про гроші. Зараз правоохоронці намагаються встановити осіб, які причетні до шахрайства.

Нагадаємо, що не варто ділитися ні з ким особистими даним. Якщо знайомі раптом просять гроші в борг, краще все уточнити, звʼязавшись з ними особисто.

Нещодавно також на Київщині викрили аферистів, які обманули родичів військових, які потрапили в полон. Зловмисники виманювали гроші, обіцяючи надати інформацію про військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Загадом вони вкрали понад 4 мільйони гривень.

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