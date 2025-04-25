Взрывы на Житомирщине: в ОВА сообщили, что происходит
В пятницу, 25 апреля, в Житомирском районе будут раздаваться мощные взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", - заверил Виталий Бунечко.
Напомним, жители одного из населенных пунктов Нежинского района Черниговской области обнаружили сбитый российский "шахед", упавший в поле и не взорвавшийся. Дрон обезвредили взрывотехники.
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