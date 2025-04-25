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Происшествие случилось в одном из сел в Кременецком районе, где 28-летний мужчина травмировался, взорвав гранату

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Полицейские установили, что мужчина сам взорвал боеприпас в лесополосе недалеко от места жительства. Соседи слышали взрыв, а вскоре увидели травмированного мужчину. "Скорую" вызвала его мать.

Мужчину госпитализировали с осколочным ранением брюшной полости, его прооперировали.

Правоохранители выясняют, откуда мужчина взял гранату. Открыто уголовное производство.

Напомним, 17 апреля в Закарпатье произошел трагический инцидент – в результате взрыва гранаты погибли два человека.