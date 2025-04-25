В Житомирской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Происшествие случилось вечером 23 апреля на 29 км перегона Бердичев – Михайленко в Бердичевском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Около 20:55 грузовой поезд сбил мужчину, который находился в пределах железнодорожного пути. От полученных травм он погиб на месте.
Погибший – 39-летний житель райцентра.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 12 апреля в Житомирской области под колесами поезда погиб 72-летний житель Киева.
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