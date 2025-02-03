Во время пожара в частном доме в Харькове погиб мужчина

фото: ГСЧС Харьковщины

В воскресенье, 2 февраля, в Харькове загорелся частный дом, погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что пожар произошел накануне утром в частном доме в Шевченковском районе города.

Горел жилой дом на площади 80 кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1950 года рождения.

Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибли три человека.

Ранее эксперты рассказали, сколько украинцев погибли от взрывоопасных предметов с начала полномасштабной войны.