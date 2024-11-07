фото: полиция

На днях жители одного из населенных пунктов Житомирской области обнаружили в поле металлические шары

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Взрывотехники установили, что это кассетные суббоеприпасы от крылатой ракеты Х-101. Полицейские собрали их и уничтожили путём подрыва.

Также в ходе одной из недавних воздушных атак украинские защитники сбили на территории области БПлА. В результате его падения никто не пострадал.

Взрывотехники обнаружили обломки, а также неразорвавшуюся боевую часть. Ее изъяли с помощью специального оборудования и транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили.

Напомним, на днях в поле возле одного из населенных пунктов Винницкой области местные аграрии обнаружили большие железные шары от крылатой ракеты Х-101. Вражеские боеприпасы, вероятно, остались еще из августовского массированного обстрела.