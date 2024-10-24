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24 октября 2024, 03:44

Трех чиновников сельсовета на Житомирщине будут судить за миллионные хищения на закупках генераторов

24 октября 2024, 03:44
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фото: полиция
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Исполняющий обязанности председателя одного из сельсоветов Житомирского района, а также депутата и специалиста этого сельсовета будут судить по подозрению в присвоении почти 2 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

По данным следствия, три работника одного из сельских советов Житомирского района присвоили средства на закупке генераторов.

В полиции отмечают, что схему присвоения бюджетных средств организовал 38-летний исполняющий обязанности главы сельсовета. Он не провел процедуру публичной закупки и заключил договоры о приобретении генераторов по завышенным ценам.

"В ноябре 2022 года такая сделка была проведена при приобретении генераторной установки. "На бумаге" цена товара составила более 1,7 млн грн., что почти на 0,5 миллиона гривен превышало рыночную стоимость", - говорится в сообщении.

Уже в декабре 2022 года чиновник привлек к своим махинациям депутата сельского совета, которая является директором общества с ограниченной ответственностью. В этот раз сумма, указанная в договоре на приобретение 10 генераторов, составила 2,8 млн грн. и превышала рыночную стоимость почти на 1,5 миллиона гривен.

"После получения средств 47-летняя женщина перевела излишек на другие счета как оплату за разные товары, тем самым легализовав его", - рассказали в полиции.

Также к преступной схеме причастен специалист отдела ЖКХ сельского совета, заверивший собственной подписью документацию о получении этих генераторов.

Общая сумма ущерба, причиненного действиями должностных лиц сельскому совету, составляет 1 937 866 грн.

Фигурантам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, им грозит от 7 до 12 лет заключения.

Напомним, ранее в ДБР сообщили, что при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ чиновники присвоили оборудование более чем на 5 миллионов гривен. Среди подозреваемых – командир части.

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