В Житомирской области произошла серьезная авария на трассе, движение в направлении Киева осложнено

фото: полиция

Вечером, 18 июня, на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло около 20 часов на автодороге Киев — Чоп (объездная дорога Коростышева), движение транспорта частично затруднено в направлении Киева", - говорится в сообщении.

Патрульные находятся на месте происшествия и обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения. Также на месте происшествия работают все соответствующие службы.

В полиции призвали водителей планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 7-летний ребенок попал под колеса автомобиля.