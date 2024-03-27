Стрельба в Житомире: в полиции сообщили подробности

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В полиции подтвердили информацию о стрельбе в Житомире. Также известно, что в результате инцидента получил ранение мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как рассказали правоохранители, событие произошло сегодня, 27 марта, около 8:15. В полицию поступило сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека во дворе многоэтажки в областном центре.

Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне автомобиля обнаружен 43-летний житомирянин с, вероятно, огнестрельным ранением. Его госпитализировали.

"В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что утром 27 марта в микрорайоне Полева в Житомире были слышны звуки выстрела.