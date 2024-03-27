В Житомире произошла стрельба
Утром 27 марта в микрорайоне Полева в Житомире слышались звуки выстрелов. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, приехала "скорая"
Об этом RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
"У нас возле дома были выстрелы, а затем приехала полиция и скорая, сосед в машине не двигается", - рассказала местная жительница.
Представительница Житомирского райотдела полиции Марина Витвицкая сказала, что на месте работает следственно-оперативная группа, более подробную информацию, по ее словам, полиция сообщит впоследствии.
Напомним, ранее полицейские сообщили 39-летнему жителю Днепропетровщины о подозрении за хулиганские действия. Проходя у трамвая в центральной части Днепра, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону вагона.
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