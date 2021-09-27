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27 сентября 2021, 12:54 40

На Житомирщине во время ссоры женщина лопатой тяжело ранила соседа: он в реанимации

27 сентября 2021, 12:54 40
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Фото из открытых источников
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В Житомирской области 59-летняя женщина во время драки тяжело ранила своего 68-летнего соседа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Житомирские новости".

Инцидент произошел 26 сентября в одном из сел Черняховской общины. Женщина вместе с односельчанином обедали и употребляли спиртное в ее доме, а затем вышли на улицу. Именно тогда к ним подошел сосед, с которым они давно конфликтовали. Между людьми снова возник спор, перешедший к рукоприкладству.

Мужчина ухватился за вилы, а она – за лопату. Конфликт закончился тем, что у пенсионера диагностированы множественные рубленые и рваные раны головы. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Женщина же после приезда полицейских закрылась в собственном доме и не хотела общаться с правоохранителями. Когда же они вошли в дом, то обнаружили там одежду со следами крови, которую она хотела скрыть. Ее задержали из-за причастности к тяжелому травмированию соседа.

Напомним, недавно в Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медиков скорой помощи.

Украина полиция Житомир больница реанимация

 
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