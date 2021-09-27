На Житомирщині під час сварки жінка лопатою важко поранила сусіда: він в реанімації

Фото з відкритих джерел

У Житомирській області 59-річна жінка під час бійки важко поранила свого 68-річного сусіда

Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомирські новини".

Інцидент стався 26 вересня в одному з сіл Черняхівської громади. Жінка разом з односельчанином обідали й вживали спиртне в її будинку, а потім вийшли на вулицю. Саме тоді до них підійшов сусід, з яким вони давно конфліктували. Між людьми знову виникла суперечка, яка перейшла до рукоприкладства.

Чоловік вхопився за вила, а вона – за лопату. Конфлікт закінчився тим, що у пенсіонера діагностовано множинні рубані та рвані рани голови. Чоловіка шпиталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Жінка ж після приїзду поліцейських закрилась у власному будинку і не хотіла спілкуватися з правоохоронцями. Коли ж вони увійшли до будинку, то виявили там одяг зі слідами крові, який вона хотіла приховати. Її затримали через причетність до тяжкого травмування сусіда.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на медиків швидкої допомоги.