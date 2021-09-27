08:46  27 вересня
В Україні за добу виявили понад три тисячі нових хворих COVID-19
09:51  27 вересня
У МОЗ очікують пікові COVID-хвилі з жовтня по грудень
08:09  27 вересня
За добу в ООС зафіксували шість порушень режиму "тиші": є загиблий
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2021, 12:54 32

На Житомирщині під час сварки жінка лопатою важко поранила сусіда: він в реанімації

27 вересня 2021, 12:54 32
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області 59-річна жінка під час бійки важко поранила свого 68-річного сусіда

Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомирські новини".

Інцидент стався 26 вересня в одному з сіл Черняхівської громади. Жінка разом з односельчанином обідали й вживали спиртне в її будинку, а потім вийшли на вулицю. Саме тоді до них підійшов сусід, з яким вони давно конфліктували. Між людьми знову виникла суперечка, яка перейшла до рукоприкладства.

Чоловік вхопився за вила, а вона – за лопату. Конфлікт закінчився тим, що у пенсіонера діагностовано множинні рубані та рвані рани голови. Чоловіка шпиталізували до реанімаційного відділення лікарні.

Жінка ж після приїзду поліцейських закрилась у власному будинку і не хотіла спілкуватися з правоохоронцями. Коли ж вони увійшли до будинку, то виявили там одяг зі слідами крові, який вона хотіла приховати. Її затримали через причетність до тяжкого травмування сусіда.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові чоловік у стані алкогольного сп’яніння напав на медиків швидкої допомоги.

Україна поліція Житомир лікарня реанімація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua