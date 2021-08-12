На Одесчине напали на пассажирский поезд: разбили стекла и подложили шины

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Неизвестные люди блокировали движение поезда в Одесской области - они разместили на железнодорожных путях резиновые шины и камни, а также разбили стекла в дверях вагона

Как передает RegioNews, об этом сообщили в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Так, нападение на поезд № 6505 сообщением "Знаменка - Шевченко" произошло на перегоне "Фундуклеевка - Цибулево".

Наезда на препятствия удалось избежать исключительно благодаря оперативным действиям машиниста поезда, отмечают в пресс-службе. На место происшествия вызвали полицию.

Отмечается, что помимо убытков, которые несет железная дорога, страдают в первую очередь пассажиры.

"Поврежденные вагоны снимаются с движения для восстановления, сокращается состав поездов. А на восстановление внешнего вида подвижного состава нужно потратить не только деньги, но и немало времени работников, задействованных в плановых видах ремонта", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вблизи Тернополя поздно вечером 7 июля сошел с рельсов поезд "Рахов – Киев".