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12 августа 2021, 12:04 8

На Житомирщине зафиксировали первые случаи COVID-штамма "Дельта"

12 августа 2021, 12:04 8
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Фото: из открытых источников
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В Житомирской области обнаружили первые случаи инфицирования штаммом "Дельта". Лабораторно подтверждено уже 20 случаев заражений

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Житомирского областного лабораторного центра.

"В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Больные были обнаружены в нескольких населенных пунктах области, в частности в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах.

Отмечается, что одна больная умерла. Двое заболевших граждан прибыли из России и Турции.

Напомним, что ранее на Черниговщине обнаружили 10 случаев штамма "Дельта".

Также в Минздраве рассказали о специфических симптомах штамма "Дельта".

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