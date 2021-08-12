На Житомирщині зафіксували перші випадки COVID-штаму "Дельта"
У Житомирській області виявили перші випадки інфікування штамом "Дельта". Лабораторно підтверджено вже 20 випадків заражень
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Житомирського обласного лабораторного центру.
"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штатом "Delta". Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області й у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Delta" підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ)", - йдеться у повідомленні.
Хворі були виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах.
Зазначається, що одна хвора померла. Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини.
Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта".
Також у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".