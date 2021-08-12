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12 серпня 2021, 12:04 9

На Житомирщині зафіксували перші випадки COVID-штаму "Дельта"

12 серпня 2021, 12:04 9
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Фото: з відкритих джерел
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У Житомирській області виявили перші випадки інфікування штамом "Дельта". Лабораторно підтверджено вже 20 випадків заражень

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Житомирського обласного лабораторного центру.

"В області діагностовано перші випадки захворювань COVID-19, який спричинений штатом "Delta". Всі 20 зразків, взятих у хворих в Житомирській області й у яких вірусологічною лабораторією нашого центру виявлений штам "Delta" підтверджені референс-лабораторією Центру громадського здоров’я (м.Київ)", - йдеться у повідомленні.

Хворі були виявлені в декількох населених пунктах області, зокрема в Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах.

Зазначається, що одна хвора померла. Двоє хворих громадян прибули із Росії та Туреччини.

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта".

Також у МОЗ розповіли про специфічні симптоми штаму "Дельта".

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