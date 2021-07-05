В Николаеве мужчине голоса в голове "приказали" разбить окна в мэрии
Житель Николаева разбил окна в здании городского совета
Об этом сообщил местный Telegram-канал "Варваровка", пишет RegioNews.
По имеющейся информации, мужчина заявил, что разбить окна в мэрии ему "подсказали голоса", которые он слышит.
"Его якобы беспокоит сосед, который надевает противогаз и тем самым пугает его. А сегодня днем он двумя стеклянными бутылками разбил окна в кабинетах, которые принадлежать управлению коммунального имущества. Получается, повредил имущество в коммунальном имуществе", — говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине застрелился экс-депутат областного совета.
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