08:52  05 июля
COVID в Украине: за сутки выявили 244 новых случаев
09:41  05 июля
Непогода в Украине: без света осталось почти 30 населенных пунктов
18:06  05 июля
Боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
05 июля 2021, 16:59 160

В Николаеве мужчине голоса в голове "приказали" разбить окна в мэрии

05 июля 2021, 16:59 160
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Житель Николаева разбил окна в здании городского совета

Об этом сообщил местный Telegram-канал "Варваровка", пишет RegioNews.

По имеющейся информации, мужчина заявил, что разбить окна в мэрии ему "подсказали голоса", которые он слышит.

"Его якобы беспокоит сосед, который надевает противогаз и тем самым пугает его. А сегодня днем он двумя стеклянными бутылками разбил окна в кабинетах, которые принадлежать управлению коммунального имущества. Получается, повредил имущество в коммунальном имуществе", — говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине застрелился экс-депутат областного совета.

Николаев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От Чернигова до Британии. Как Минобороны прославилось женскими каблуками
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua