Врезался в дерево: На Житомирщине погиб мотоциклист

Фото: Нацполіція

Вблизи с. Турчинки Новоборовской территориальной общины погиб местный житель, который не справился с управлением мотоцикла

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, пишет RegioNews.

Водитель мотоцикла МТ-10, 39-летний местный житель, двигаясь в направлении пгт Новой Боровой, вблизи с. Турчинки, не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и столкнулся с деревом.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.