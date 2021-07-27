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27 июля 2021, 17:39 483

Врезался в дерево: На Житомирщине погиб мотоциклист

27 июля 2021, 17:39 483
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Фото: Нацполіція
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Вблизи с. Турчинки Новоборовской территориальной общины погиб местный житель, который не справился с управлением мотоцикла

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, пишет RegioNews.

Водитель мотоцикла МТ-10, 39-летний местный житель, двигаясь в направлении пгт Новой Боровой, вблизи с. Турчинки, не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и столкнулся с деревом.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.

Украина ДТП смерть Житомирская область авария

 
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