Врезался в дерево: На Житомирщине погиб мотоциклист
Вблизи с. Турчинки Новоборовской территориальной общины погиб местный житель, который не справился с управлением мотоцикла
Об этом сообщили в полиции Житомирской области, пишет RegioNews.
Водитель мотоцикла МТ-10, 39-летний местный житель, двигаясь в направлении пгт Новой Боровой, вблизи с. Турчинки, не справился с управлением, выехал за пределы автодороги и столкнулся с деревом.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"