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27 липня 2021, 17:39 545

Врізався в дерево: На Житомирщині загинув мотоцикліст

27 липня 2021, 17:39 545
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Фото: Нацполіція
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Поблизу с. Турчинки Новоборівської територіальної громади загинув місцевий житель, який не впорався з керуванням мотоцикла

Про це повідомили у поліції Житомирської області, пише RegioNews.

Водій мотоцикла МТ-10, 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку смт Нової Борової, поблизу с. Турчинки, не впорався з керуванням, виїхав за межі автошляху та зіткнувся з деревом.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.

Нагадаємо, напередодні на Житомирській трасі сталась масштабна ДТП за участі чотирьох легковиків та бензовоза.

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