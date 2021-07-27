Врізався в дерево: На Житомирщині загинув мотоцикліст
Поблизу с. Турчинки Новоборівської територіальної громади загинув місцевий житель, який не впорався з керуванням мотоцикла
Про це повідомили у поліції Житомирської області, пише RegioNews.
Водій мотоцикла МТ-10, 39-річний місцевий житель, рухаючись у напрямку смт Нової Борової, поблизу с. Турчинки, не впорався з керуванням, виїхав за межі автошляху та зіткнувся з деревом.
Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі поліцейські встановлюють всі причини та обставини події.
Нагадаємо, напередодні на Житомирській трасі сталась масштабна ДТП за участі чотирьох легковиків та бензовоза.
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