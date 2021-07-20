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20 июля 2021, 11:31 130

На Житомирщине горе-мать на неделю оставила четверых детей без присмотра

20 июля 2021, 11:31 130
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Фото из открытых источников
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В Новоград-Волынском районе Житомирской области мать исчезла из дома на неделю и оставила четырех несовершеннолетних детей без присмотра

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Житомирской области, пишет RegioNews.

В полицию обратилась 14-летняя жительница Новоград-Волынского района и сообщила, что несколько дней назад ее мать ушла из дома, оставив ее и трех ее младших сестер самих.

38-летняя мать девочки состоит на учете социальных служб. Она уже неоднократно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях.

В последний раз мать оставила детей на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими сестрами и заботилась об их питании.

Напомним, недавно на Харьковщине у матери забрали четверых детей, которые жили среди мусора.

Украина полиция Житомир дети правоохранители

 
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