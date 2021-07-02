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02 июля 2021, 14:43 327

Жили среди мусора: на Харьковщине у матери забрали четырех детей

02 июля 2021, 14:43 327
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В Харьковской области инспекторы ювенальной превенции вместе с соцслужбами и представителями местной власти изъяли в одной из семей четырех детей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ювенальную превенцию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что вчера, 1 июля, во время рейда инспекторы наведались в проблемную семью. Дети жили среди мусора и в антисанитарных условиях.

К многодетной матери уже ранее были замечания относительно невыполнения родительских обязанностей. Предупреждения не подействовали - женщина условия проживания детям не улучшила, поэтому на этот раз детей изъяли из семьи.

На женщину составлен административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины.

Напомним, на днях на Прикарпатье шестерых несовершеннолетних госпитализировали с пищевым отравлением.

Украина полиция Харьков дети Харьковская область

 
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