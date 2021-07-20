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20 липня 2021, 11:31 114

На Житомирщині горе-мати на тиждень залишила чотирьох дітей без нагляду

20 липня 2021, 11:31 114
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Фото з відкритих джерел
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У Новоград-Волинському районі Житомирської області мати зникла з дому на тиждень й залишила чотирьох неповнолітніх дітей без нагляду

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції Житомирської області, пише RegioNews.

До поліції звернулася 14-річна жителька Новоград-Волинського району та повідомила, що кілька днів тому її матір пішла з дому, залишивши її та ще трьох її молодших сестер самих.

38-річна матір дівчинки перебуває на обліку соціальних служб. Вона вже неодноразово залишала неповнолітніх доньок, віком 15, 14, 10 та 7 років, без нагляду, а сама розважалась у різних компаніях.

Востаннє мати залишила дітей на 6 днів та поїхала відпочивати до друзів. 14-річна дівчинка сама доглядала за молодшими сестрами та дбала про їхнє харчування.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині у матері забрали чотирьох дітей, які жили серед сміття.

Україна поліція Житомир діти правоохоронці

 
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