В Житомире мужчина из окна выбросил собаку
В Житомире из окна многоэтажки выбросили собаку - животное погибло
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Событие произошло вечером 2 июня. Об инциденте полиции сообщили жильцы дома. Животное подобрали неравнодушные граждане и передали ветеринарам, однако собака погибла.
Правоохранители предварительно установили злоумышленника - это 27-летний житель города.
Полиция уже возбудила уголовное дело по поводу этого инцидента. Законодательством за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее на берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила.
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