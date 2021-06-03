У Житомирі чоловік з вікна викинув собаку

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Подія сталась увечері 2 червня. Про інцидент поліцію повідомили мешканці будинку. Тварину підібрали небайдужі громадяни та передали ветеринарам, однак собака загинув.

Правоохоронці попередньо встановили зловмисника - це 27-річний житомирянин, який мешкає у цьому будинку.

Поліція вже порушила кримінальну справу з приводу цього інциденту. Законодавством за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на березі Азовського моря знайшли мертвого крокодила.