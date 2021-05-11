На берегу Азовского моря нашли мертвого крокодила

Животное обнаружили отдыхающие, которые прогуливались по пляжу

Животное обнаружили отдыхающие, которые прогуливались по пляжу

Фото: сайт 0629

В курортном поселке Кирилловка, что в Донецкой области, на берегу Азовского моря отдыхающие нашли мертвого крокодила.

Об этом в Instagram написал один из пользователей, передает RegioNews, ссылаясь на сайт города Мариуполь.

"Гуляли по пляжу наткнулись на труп крокодила, будьте осторожнее в этом году", - написал он.

Известно, что крокодилы не водятся на Азове, поэтому животное, вероятно, является жертвой хозяев передвижных зоопарков или пляжных фотографов. Официального комментария от властей города по поводу находки пока нет.

Напомним, недавно на Буковине сожгли более 23 тысяч туш зараженных африканской чумой свиней.