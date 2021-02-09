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09 февраля 2021, 17:37 2

На столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай

09 февраля 2021, 17:37 2
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Травмированных и погибших нет
Травмированных и погибших нет
Фото: ГСЧС
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В Киеве на улице Кирилловской, что в Подольском районе, загорелся снегоуборочный трамвай.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 февраля в 13:18 поступило сообщение о возгорании рельсового наземного транспорта на ул. Кирилловской, 57, что в Подольском районе столицы. К месту вызова были направлены два отделения дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки спасатели установили, что горит крыша снегоуборочного трамвая. Также в кабине наблюдалось задымление.

"С помощью лестницы пожарные поднялись на крышу трамвая и с помощью порошковых огнетушителей уже в 13:30 локализовали пожар, а в 13:35 ликвидировали на площади 2 кв. м. Травмированных и погибших нет", - сообщили спасатели.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что на подъезде к столице накопилось 1400 фур.

Украина Киев пожар спасатели ГСЧС

 
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