На Житомирщине горел детский сад: подробности
Дотла выгорела спальня заведения
Дотла выгорела спальня заведения
В Житомирской области в детсаду села Харитоновка произошел пожар. Дотла выгорела спальня заведения.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Занялось в спальной комнате около двенадцати дня. Дети в это время были на улице. Воспитатели своими силами пытались потушить пожар огнетушителями, и лишь когда поняли, что им не обуздать огонь, вызвали спасателей.
Спальня комната, детские кроватки, постельные принадлежности, игрушки выгорели дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
Руководство садика говорит: заведение только после капитального ремонта и не понимают, как такое могло произойти. Теперь три десятка дошкольников села Харитоновка будут сидеть дома.
Напомним, на днях на столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай.
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