На Житомирщине горел детский сад: подробности

Дотла выгорела спальня заведения

Дотла выгорела спальня заведения

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Занялось в спальной комнате около двенадцати дня. Дети в это время были на улице. Воспитатели своими силами пытались потушить пожар огнетушителями, и лишь когда поняли, что им не обуздать огонь, вызвали спасателей.

Спальня комната, детские кроватки, постельные принадлежности, игрушки выгорели дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Руководство садика говорит: заведение только после капитального ремонта и не понимают, как такое могло произойти. Теперь три десятка дошкольников села Харитоновка будут сидеть дома.

Напомним, на днях на столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай.