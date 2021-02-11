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11 февраля 2021, 10:59 8

На Житомирщине горел детский сад: подробности

11 февраля 2021, 10:59 8
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Дотла выгорела спальня заведения
Дотла выгорела спальня заведения
Фото из открытых источников
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В Житомирской области в детсаду села Харитоновка произошел пожар. Дотла выгорела спальня заведения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Занялось в спальной комнате около двенадцати дня. Дети в это время были на улице. Воспитатели своими силами пытались потушить пожар огнетушителями, и лишь когда поняли, что им не обуздать огонь, вызвали спасателей.

Спальня комната, детские кроватки, постельные принадлежности, игрушки выгорели дотла. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.

Руководство садика говорит: заведение только после капитального ремонта и не понимают, как такое могло произойти. Теперь три десятка дошкольников села Харитоновка будут сидеть дома.

Напомним, на днях на столичном Подоле загорелся снегоуборочный трамвай.

Украина пожар Житомир дети Житомирская область

 
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