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11 лютого 2021, 10:59 9

На Житомирщині палав дитячий садок: подробиці

11 лютого 2021, 10:59 9
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Вщент вигоріла спальня закладу
Вщент вигоріла спальня закладу
Фото з відкритих джерел
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У Житомирській області у дитсадку села Харитонівка сталася пожежа. Вщент вигоріла спальня закладу.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зайнялося у спальній кімнаті близько дванадцятої дня. Діти в цей час були на вулиці. Вихователі самотужки намагалися загасити пожежу вогнегасниками, і лише коли зрозуміли, що їм не приборкати вогонь, викликали рятувальників.

Спальня кімната, дитячі ліжечка, постіль, іграшки вигоріли ущент. Попередня причина займання – закорочення.

Керівництво садочку каже: заклад щойно після капітального ремонту і не розуміють, як таке могло статися. Тепер три десятки дошкільнят села Харитонівка сидітимуть вдома.

Нагадаємо, днями на столичному Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай.

Україна пожежа Житомир діти Житомирська область

 
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