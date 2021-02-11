На Житомирщині палав дитячий садок: подробиці

Вщент вигоріла спальня закладу

Вщент вигоріла спальня закладу

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зайнялося у спальній кімнаті близько дванадцятої дня. Діти в цей час були на вулиці. Вихователі самотужки намагалися загасити пожежу вогнегасниками, і лише коли зрозуміли, що їм не приборкати вогонь, викликали рятувальників.

Спальня кімната, дитячі ліжечка, постіль, іграшки вигоріли ущент. Попередня причина займання – закорочення.

Керівництво садочку каже: заклад щойно після капітального ремонту і не розуміють, як таке могло статися. Тепер три десятки дошкільнят села Харитонівка сидітимуть вдома.

Нагадаємо, днями на столичному Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай.