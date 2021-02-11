На Житомирщині палав дитячий садок: подробиці
Вщент вигоріла спальня закладу
Вщент вигоріла спальня закладу
У Житомирській області у дитсадку села Харитонівка сталася пожежа. Вщент вигоріла спальня закладу.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зайнялося у спальній кімнаті близько дванадцятої дня. Діти в цей час були на вулиці. Вихователі самотужки намагалися загасити пожежу вогнегасниками, і лише коли зрозуміли, що їм не приборкати вогонь, викликали рятувальників.
Спальня кімната, дитячі ліжечка, постіль, іграшки вигоріли ущент. Попередня причина займання – закорочення.
Керівництво садочку каже: заклад щойно після капітального ремонту і не розуміють, як таке могло статися. Тепер три десятки дошкільнят села Харитонівка сидітимуть вдома.
Нагадаємо, днями на столичному Подолі загорівся снігоочищувальний трамвай.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87