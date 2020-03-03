Житомирская область закупит 500 спецкостюмов на случай коронавируса
В резерве области является 28 тысяч медицинских масок и 30 спецкостюмов с респираторами и очками
В резерве области является 28 тысяч медицинских масок и 30 спецкостюмов с респираторами и очками
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 1zt.ua.
"На Житомирщине выделили деньги на закупку 500 спецкостюмов для медицинского персонала. Их будут использовать в случае чрезвычайной ситуации, - рассказывает начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик.
По его словам, в резерве области является 28 тысяч медицинских масок и 30 спецкостюмов с респираторами и очками.
Напомним, сегодня, 3 марта, Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
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