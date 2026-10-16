ВСУ уничтожили мост, по которому россияне перевозили боеприпасы на Гуляйпольском направлении

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Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили мост на Гуляйпольском направлении, используемый российской армией для логистики. Под мостовым перекрытием оккупанты обустроили состав минометных снарядов

Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, обнародовав видео поражение, передает RegioNews .

Боевую задачу выполнили военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады во время работы в полосе ответственности седьмого корпуса ДШУ.

Во время FPV-патрулирования в районе Пологи Запорожской области украинские защитники обнаружили скрытый под мостом боекомплект российской армии. Мост расположен на одном из логистических маршрутов, которыми оккупанты пользуются для наступления в направлении Малой Токмачки и Орехова.

"Украинские воины филигранно миновали заграждение из сетки, которым противник пытался защитить состав БК, и поразили цель. Тем самым - разрушив мост. Результат - зафиксирован на доразведке", - сообщили в седьмом корпусе ДШУ.

В корпусе отмечают, что перерезка логистических маршрутов российской армии является одной из ключевых задач украинских подразделений в этой полосе ответственности.

В начале сентября украинские защитники уничтожили несколько мостов. Это усложнило русским войскам логистику и ограничило способности безопасно перевозить тяжелую технику и обеспечение.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.