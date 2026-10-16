Тройное ДТП в Полтавской области: две иномарки влетели в микроавтобус

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Авария произошла вблизи села Подгорное Кременчугского района. По предварительной информации, есть погибшие и травмированные. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств ДТП.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием на данном отрезке пути вблизи села Подгорное усложнено движение транспорта в обоих направлениях. Безопасность и проезд на данном участке автодороги обеспечивают патрульные наряды полиции. Просим учесть данную информацию при планировании поездок и быть внимательными при движении", - говорят в полиции.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК наехал на 2,5-летнего мальчика и скрылся. Авария произошла 3 сентября. По данным полиции, мальчик отошел от отца, с которым стоял на дороге, после чего на него наехал автомобиль. После ДТП водитель уехал с места происшествия.