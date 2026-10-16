ЗСУ знищили міст, яким росіяни перевозили боєприпаси на Гуляйпільському напрямку

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Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили міст на Гуляйпільському напрямку, який російська армія використовувала для логістики. Під мостовим перекриттям окупанти облаштували склад мінометних снарядів

Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши відео ураження, передає RegioNews .

Бойове завдання виконали військовослужбовці 92-ї окремої штурмової бригади під час роботи в смузі відповідальності сьомого корпусу ДШВ.

Під час FPV-патрулювання в районі міста Пологи Запорізької області українські захисники виявили схований під мостом боєкомплект російської армії. Міст розташований на одному з логістичних маршрутів, якими окупанти користуються для наступу в напрямку Малої Токмачки й Оріхова.

"Українські воїни філігранно оминули загородження із сітки, яким противник намагався захистити склад БК, та уразили ціль. Тим самим — зруйнувавши міст. Результат — зафіксований на дорозвідці", — повідомили у сьомому корпусі ДШВ.

У корпусі наголошують, що перерізання логістичних маршрутів російської армії є одним із ключових завдань українських підрозділів у цій смузі відповідальності.

На початку вересня українські оборонці також знищили кілька мостів. Це ускладнило російським військам логістику та обмежило можливості безпечно перевозити важку техніку й забезпечення.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.