В Луцке раздались взрывы во время воздушной тревоги: что известно

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Утром 24 сентября в Луцке раздались взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим сообщалось о движении российских ударных беспилотников в направлении города

Об этом сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский, передает RegioNews.

По его словам, в городе работает противовоздушная оборона. Жителей призвали не покидать укрытий и находиться в безопасных местах.

Ранее местные мониторинговые каналы сообщали о движении одного из "Шахедов" по направлению к Луцку на крайне низкой высоте. По предварительным данным, беспилотник находился примерно в 20 километрах от города.

Также сообщалось о движении дрона мимо Струмовки в направлении Луцка. Отдельно мониторинговые каналы фиксировали реактивный беспилотник, направлявшийся в город мимо Цумани.

Впоследствии в Луцке раздались взрывы. Пока официальной информации о последствиях атаки, повреждения или возможных пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.