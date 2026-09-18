Несподівані сусіди: у Запоріжжі на балконі житлового будинку виявили колонію з 250 кажанів
У Запоріжжі мешканка одного з районів міста виявила на власному балконі колонію з близько 250 кажанів. На допомогу жінці викликали рятувальників.
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Фахівці обережно вилучили рукокрилих із балкона та помістили їх у картонні коробки з вентиляцією, щоб не травмувати тварин.
Після цього кажанів передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих.
Усі види кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги та потребують охорони. Завдяки обережним діям рятувальників жодна з тварин не постраждала.
Нагадаємо, що в одній із київських квартир за тиждень відсутності власниці оселилися сотні кажанів. Тварини потрапили до помешкання через відчинені вікна під час сезонної міграції.
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