Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та Офіс генпрокурора.

Факт злочину задокументували правоохоронці на початку цього року. За даними слідства, мати погодилася передати своїх дітей іншій жінці за 2000 доларів – по 1000 доларів за кожну.

На той момент новонароджена дівчинка перебувала в лікарні, де її залишила мати. Старшу доньку, 2023 року народження, раніше відібрали у матері без позбавлення батьківських прав та влаштували до патронатної родини.

Про ситуацію в сім’ї дізналася жителька Закарпаття – співзасновниця громадської організації, яка працює у сфері супроводу дітей, позбавлених батьківського піклування. За версією слідства, вона домовилася з матір’ю про передачу їй обох дівчаток, яких надалі планувала вивезти за кордон.

Щоб повернути старшу дитину з патронатної родини, жінка залучила адвокатів для оскарження рішень органів опіки та місцевого самоврядування, пов’язаних із її влаштуванням.

Водночас матір оформила нотаріально довіреність на жительку Ужгорода, щоб та представляла інтереси дитини, визначала її місце проживання та супроводжувала за кордоном. У такий спосіб жінки намагалися приховати незаконну передачу дитини під виглядом законного представництва та підготувати її виїзд за межі України.

Також біологічна матір дала нотаріальну згоду на усиновлення обох доньок цією жінкою. За даними слідства, вона отримала частину обумовленої суми, а також їй оплатили оренду квартири та послуги нотаріуса.

Після цього новонароджену дівчинку перевезли до Ужгорода, де проживала жінка, яка домовилася з матір’ю про передачу дітей.

Завершити передачу двох дітей не вдалося. Наразі обидві дівчинки перебувають у безпеці в патронатних родинах.

Фігуранткам інкримінують закінчений замах на торгівлю людьми щодо двох малолітніх, вчинений за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 КК України).

Матері дітей також інкримінують незаконне придбання та зберігання психотропних речовин без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Нагадаємо, у Миколаєві батьків засудили до 10 та 11 років за продаж новонародженої дитини. Ще до народження немовляти вони домовилися продати його за 10 тисяч доларів.