В Тернопольской области разоблачили врачебную комиссию, которая выдавала справки для отсрочки за $6-12 тысяч

Фото: Офис Генерального прокурора

В Тернопольской области правоохранители разоблачили схему оформления фиктивных медицинских выводов для получения отсрочки от мобилизации. Подозрения получили глава врачебно-консультативной комиссии районной больницы, трое ее членов и двое посредников

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, на протяжении 2024–2026 годов медики вносили в выводы ЛКК ложные сведения о состоянии здоровья родственников военнообязанных и якобы нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

В дальнейшем эти документы использовались для оформления отсрочки от мобилизации.

По версии следствия, организовала схему глава ЛКК. Она привлекла к незаконной деятельности трех членов комиссии и двух посредников. Последние, по данным правоохранителей, искали "клиентов" среди своих знакомых.

Стоимость оформления документов составляла от 6 до 12 тысяч долларов.

За три года участники схемы, как утверждает следствие, издали около 1000 выводов ЛКК о нуждающихся военнообязанных родственников в постоянном постороннем уходе.

В ходе обысков по местам жительства и работы медиков и посредников правоохранители изъяли медицинскую документацию, мобильные телефоны и другие материалы. Их исследуют в рамках уголовного производства.

Четверым медикам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц - по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Председателю ЛКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины - ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Один из посредников получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Другому заочно сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием – ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Четверым медикам и одному из посредников суд уже избрал меры пресечения.

Следствие продолжается. Правоохранители также проверяют возможную причастность к схеме других людей, в частности, работников больницы и должностных лиц других государственных учреждений.

Напомним, что во Львовской области разоблачили бывшего начальника ТЦК. Он вносил в реестр недостоверные сведения.