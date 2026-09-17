В Киеве директору департамента КГГА объявили подозрение из-за переплаты 1 млн грн на емкостях для воды

Фото: Киевская городская прокуратура

Директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при закупке пластиковых емкостей для питьевой воды

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, столичному бюджету нанесли ущерб более чем на 1 млн гривен.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры Киева установлено, что в мае 2024 года департамент КГГА заключил договор с физическим лицом-предпринимателем на приобретение 200 пластиковых емкостей "Еврокуб 1000 л".

Емкости предназначались для коммунальных предприятий столицы. В то же время, по данным следствия, их стоимость была значительно выше рыночной.

При этом директор департамента подписал договор с ФЛП, после чего в рамках его выполнения поставщику перечислили бюджетные средства.

Согласно проведенным экспертизам, в результате таких действий столичному бюджету нанесли ущерб более чем на 1 млн гривен.

Действия должностного лица квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, что на Киевском водохранилище правоохранители разоблачили незаконный промышленный лов рыбы. Три человека, по данным следствия, в период нерестового запрета незаконно выловили 894 рыбины общим весом 1,32 тонны.