В Ровенской области из-за разгерметизации колеса погиб 60-летний мужчина

Фото: полиция Ровенской области

В Сарненском районе Ровенской области 60-летний мужчина погиб во время ремонта автомобильного колеса. Трагедия произошла 17 сентября около 11:15 на территории одного из предприятий в поселке Степань.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По предварительным данным полиции, 60-летний житель села Мельница помогал ремонтировать автомобильное колесо. Во время его борта и накачки произошла разгерметизация.

В результате диск колеса травмировал мужчину. От полученных повреждений погиб на месте.

Следователи Сарненского районного отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что 7 сентября около 17:30 на территории мебельного цеха в одном из сел Красненского общества в Золочевском районе произошла трагедия.

Во время выполнения работ 17-летнего парня затянуло внутрь прессовочного станка. От полученных тяжелых травм подросток житель поселка Красное умер на месте.