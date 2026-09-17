Киев и область внесли в список территорий повышенного риска для страхования бизнеса

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Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска в рамках государственной программы страхования военных рисков для бизнеса

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает RegioNews .

По его словам, правительство расширяет действующую программу страхования, чтобы предприятия могли получать больше поддержки после повреждения или уничтожения имущества в результате российских атак.

"Первое – включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска", — заявил Корецкий.

Правительство также расширило список имущества, за повреждение или уничтожение которого бизнес сможет получать страховую компенсацию. В частности, к нему добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы.

Отдельно увеличили максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия – с 3 до 5 млн гривен в год. Механизм распространят и на съемное имущество, а требования к договорам страхования упростят.

Решения правительства приняли на фоне регулярных российских атак на гражданские предприятия, складские и логистические объекты.

"Россия ежедневно целенаправленно атакует гражданские предприятия, складские и логистические мощности. Бизнес несет значительные потери и нуждается в поддержке для быстрого восстановления", — отметил премьер.

По словам Корецкого, отдельную статью по страхованию военных рисков правительство также предусмотрело в проекте государственного бюджета на следующий год. В то же время расширение действующей программы должно обеспечить поддержку бизнеса уже сейчас.

Кроме того, правительство расширило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Льготные кредиты могут быть привлечены для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности и пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли.

Напомним, в ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками на Киев. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы.