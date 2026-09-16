На Запорожье из-за атак РФ погиб человек, еще семеро пострадали

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 746 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек погиб, еще семь получили ранения в результате российских атак.

Оккупанты совершили 22 авиационных удара, 565 атак беспилотниками различных модификаций, пять обстрелов с РСЗО и 154 артиллерийских удара.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. В общем поступило 25 сообщений о повреждениях.

Напомним, российские войска на протяжении 15 сентября более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов ранений получили два человека.