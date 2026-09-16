27 миллиардов долларов на оборону: Еврокомиссары назвали условия для Украины

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Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили народным депутатам письмо с перечнем условий, необходимых для получения Украиной финансирования по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в Верховной Раде, передает RegioNews.

Документ стал ответом на просьбу Украины выделить дополнительные 27 миллиардов долларов на оборону, ранее озвученную президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.

В письме указан перечень законов, которые необходимо принять для получения ранее объявленного финансирования, а также сроки выполнения соответствующих обязательств и объемов средств.

Речь идет об условиях, которые Украина взяла на себя раньше в рамках программы поддержки ЕС.

3 сентября Европейская комиссия официально подала Совету ЕС документ на утверждение восьмого транша по программе Ukraine Facility. Его объем составляет около 3 млрд евро.

По данным СМИ, Украина выполнила пять из 12 условий для получения второго транша по Ukraine Support Loan. В то же время, Верховная Рада еще не приняла законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. По словам одного из должностных лиц ЕС, это одно из немногих условий, выполнение которого будет способствовать наполнению государственного бюджета.

В документе также указывается на необходимость обеспечения прав национальных меньшинств.

Ранее Венгрия заявляла о претензиях к Украине по защите прав венгерского меньшинства и связывала этот вопрос с открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

В то же время, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов отрицал отсутствие прогресса Украины в этом вопросе. В Еврокомиссии также не согласны с утверждениями об отсутствии прогресса в сфере защиты прав национальных меньшинств.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Будапешт до сих пор не озвучил Киеву конкретные требования, выполнение которых позволило бы открыть переговорные кластеры.

Напомним, 11 сентября Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Средства будут предоставлены в рамках кредита на общую сумму 90 млрд евро.