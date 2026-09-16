01:55  16 сентября
Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов
01:35  16 сентября
Актриса Ольга Сумская объяснила, как ее муж признался, что она ему изменяла
23:55  15 сентября
Подорожание не останавливается: на АЗС снова выросли ценники на бензин
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2026, 07:40

27 миллиардов долларов на оборону: Еврокомиссары назвали условия для Украины

16 сентября 2026, 07:40
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос направили народным депутатам письмо с перечнем условий, необходимых для получения Украиной финансирования по программам Ukraine Facility и Ukraine Support Loan

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники в Верховной Раде, передает RegioNews.

Документ стал ответом на просьбу Украины выделить дополнительные 27 миллиардов долларов на оборону, ранее озвученную президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.

В письме указан перечень законов, которые необходимо принять для получения ранее объявленного финансирования, а также сроки выполнения соответствующих обязательств и объемов средств.

Речь идет об условиях, которые Украина взяла на себя раньше в рамках программы поддержки ЕС.

3 сентября Европейская комиссия официально подала Совету ЕС документ на утверждение восьмого транша по программе Ukraine Facility. Его объем составляет около 3 млрд евро.

По данным СМИ, Украина выполнила пять из 12 условий для получения второго транша по Ukraine Support Loan. В то же время, Верховная Рада еще не приняла законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. По словам одного из должностных лиц ЕС, это одно из немногих условий, выполнение которого будет способствовать наполнению государственного бюджета.

В документе также указывается на необходимость обеспечения прав национальных меньшинств.

Ранее Венгрия заявляла о претензиях к Украине по защите прав венгерского меньшинства и связывала этот вопрос с открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

В то же время, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов отрицал отсутствие прогресса Украины в этом вопросе. В Еврокомиссии также не согласны с утверждениями об отсутствии прогресса в сфере защиты прав национальных меньшинств.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Будапешт до сих пор не озвучил Киеву конкретные требования, выполнение которых позволило бы открыть переговорные кластеры.

Напомним, 11 сентября Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Средства будут предоставлены в рамках кредита на общую сумму 90 млрд евро.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Еврокомиссия финансирование условия закон ВР
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киеве обломки дрона упали на складские помещения: есть пострадавший
16 сентября 2026, 09:59
Очереди с шести утра и опасность во время тревог: как в Запорожье оформляют "зимние" 19 400 гривен
16 сентября 2026, 09:55
На ТОТ Донецкой области шахтеры готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате
16 сентября 2026, 09:51
Стратегия, ошибки прошлого и страхи партнеров: разбор новой статьи Залужного
16 сентября 2026, 09:36
Россияне ударили по рейсовому автобусу на Днепропетровщине: пятеро погибших и семеро раненых
16 сентября 2026, 09:18
Дважды выстрелил в побратима из АК-74: военного со Львовщины приговорили к 7 годам тюрьмы
16 сентября 2026, 09:12
Вражеский удар по поезду "Киев – Николаев": пассажиров эвакуировали
16 сентября 2026, 09:06
Враг атаковал Полтавщину: под ударом оказались промышленность и энергетика
16 сентября 2026, 08:53
РФ атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали, среди них 17-летний парень
16 сентября 2026, 08:52
Спасатели ликвидировали последствия ночного удара россиян по Херсону
16 сентября 2026, 08:42
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »