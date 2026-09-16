Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 19 населенным пунктам в четырех районах Сумщины. Враг применял против мирного населения управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ударные беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате атаки БПЛА травмирована 43-летняя женщина. Повреждены три частных дома, три легковушки и хозяйственная постройка.

В Новослободской громаде в результате удара беспилотника ранения получили три человека – мужчины в возрасте 59 и 36 лет и 54-летняя женщина. Повреждены частные домовладения.

В Середино-Будской громаде из-за попадания FPV-дрона повреждены один многоквартирный и один частный дома.

В Глуховской громаде в результате удара FPV-дрона повреждено нежилое здание.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 746 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате российских атак.