Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1500 военных
Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери оккупационной армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1530 захватчиков, пять бронемашин, 27 артиллерийских систем, одну РСЗО, четыре средства ПВО, а также 374 единицы автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ. Также нанесли удары по понуктам управления дронами врага.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киеве обломки дрона упали на складские помещения: есть пострадавший
16 сентября 2026, 09:59На ТОТ Донецкой области шахтеры готовят акцию протеста из-за долгов по зарплате
16 сентября 2026, 09:51Стратегия, ошибки прошлого и страхи партнеров: разбор новой статьи Залужного
16 сентября 2026, 09:36Россияне ударили по рейсовому автобусу на Днепропетровщине: пятеро погибших и семеро раненых
16 сентября 2026, 09:18Дважды выстрелил в побратима из АК-74: военного со Львовщины приговорили к 7 годам тюрьмы
16 сентября 2026, 09:12Вражеский удар по поезду "Киев – Николаев": пассажиров эвакуировали
16 сентября 2026, 09:06Враг атаковал Полтавщину: под ударом оказались промышленность и энергетика
16 сентября 2026, 08:53РФ атаковала Харьковщину: 12 человек пострадали, среди них 17-летний парень
16 сентября 2026, 08:52Спасатели ликвидировали последствия ночного удара россиян по Херсону
16 сентября 2026, 08:42Последствия ударов по Славянску: погибли два человека, есть пострадавшая
16 сентября 2026, 08:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »