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16 сентября 2026, 07:03

Дроновая атака на Киев: в Святошинском районе загорелись склады

16 сентября 2026, 07:03
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Иллюстративное фото: ГСЧС
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В Святошинском районе Киева в результате атаки дронов загорелось складское здание. На данный момент информации о пострадавших нет

Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.

"В Святошинском районе возгорание складского здания из-за вражеской атаки", – говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

Напомним, накануне в результате российской атаки на Киев пострадали два человека, а в Святошинском районе загорелись пять автомобилей и нежилое здание на территории гаражного кооператива. Также обломки беспилотников свалились на нескольких локациях в Соломенском и Голосеевском районах столицы.

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