Дроновая атака на Киев: в Святошинском районе загорелись склады
В Святошинском районе Киева в результате атаки дронов загорелось складское здание. На данный момент информации о пострадавших нет
Об этом сообщила КГВА, передает RegioNews.
"В Святошинском районе возгорание складского здания из-за вражеской атаки", – говорится в сообщении.
На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.
Напомним, накануне в результате российской атаки на Киев пострадали два человека, а в Святошинском районе загорелись пять автомобилей и нежилое здание на территории гаражного кооператива. Также обломки беспилотников свалились на нескольких локациях в Соломенском и Голосеевском районах столицы.
Россияне ударили по Сумам: среди пострадавших – ребенокВсе новости »
15 сентября 2026, 18:45Российский беспилотник атаковал Кривой Рог: есть раненый
15 сентября 2026, 17:59
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
27 миллиардов долларов на оборону: Еврокомиссары назвали условия для Украины
16 сентября 2026, 07:40В Сумской области из-за российских обстрелов пострадали четыре человека
16 сентября 2026, 07:38Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 1500 военных
16 сентября 2026, 07:26На Запорожье из-за атак РФ погиб человек, еще семеро пострадали
16 сентября 2026, 07:22Блогера Богдана Шелудяка оштрафовали на 5 миллионов
16 сентября 2026, 01:55Актриса Ольга Сумская объяснила, как ее муж признался, что она ему изменяла
16 сентября 2026, 01:35Актер Назар Заднепровский признался, на что он потратил первый гонорар
16 сентября 2026, 00:55Подорожание не останавливается: на АЗС снова выросли ценники на бензин
15 сентября 2026, 23:55Проезд в электричках меняется: какие новые тарифы в Укрзализныце
15 сентября 2026, 23:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »