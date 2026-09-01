Росіяни атакували дроном пожежне авто у передмісті Запоріжжя: поранені четверо рятувальників
У передмісті Запоріжжя російські окупанти завдали удару безпілотником по пожежно-рятувальному автомобілю ДСНС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Спецавтомобіль прямував на ліквідацію пожежі у приватному будинку, що виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Через атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо рятувальників. Їх госпіталізували.
Нагадаємо, на Запоріжжі минулої доби окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах. Внаслідок атак загинули дві людини, ще вісім дістали поранень.
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