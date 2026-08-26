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26 серпня 2026, 08:14

Росіяни завдали 935 ударів по Запорізькій області: поранені дев'ятеро людей

26 серпня 2026, 08:14
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранень зазнали дев'ятеро людей.

Окупанти здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю та населених пунктах області. Також зафіксовано 687 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Крім того, російські війська двічі обстріляли населені пункти області з реактивних систем залпового вогню та завдали 230 артилерійських ударів.

Унаслідок обстрілів надійшло 86 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 26 серпня російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. Ворог поцілив по складському приміщенню. Внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо, обійшлось без постраждалих.

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обстріли Запоріжжя Запорізька область постраждалі російська армія
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