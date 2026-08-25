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25 августа 2026, 15:45

В Запорожье в результате атаки беспилотников ранены три человека и сгорели автомобили

25 августа 2026, 15:45
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Фото: Иван Федоров
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Российские войска 25 августа атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара ранены три человека, около десяти автомобилей загорелись

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Трое раненых из-за вражеской атаки по Запорожью", — сообщил Федоров.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание около 10 автомобилей.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что российская армия нанесла удар по Кривому Рогу тремя управляемыми авиационными бомбами. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали.

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