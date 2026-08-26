У Запоріжжі внаслідок нічного удару спалахнула пожежа на складі
У ніч на 26 серпня російські війська знову завдали удару по Запоріжжю
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворог поцілив по складському приміщенню. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, що російські війська 25 серпня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Постраждали семеро людей.
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