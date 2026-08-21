Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 21 серпня російські окупанти завдали ударів FPV-дронами по цивільних об'єктах у Кушугумській громаді Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У селищі Кушугум ворожий безпілотник поцілив у приватний будинок, де поранення дістали 46-річна жінка та 47-річний чоловік. Ще один удар FPV-дрона в цьому ж селищі прийшовся по відкритій території – поранений 59-річний чоловік.

У Балабиному дрон влучив у автомобіль, припаркований на подвір'ї приватного будинку. Поранення отримав 59-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.